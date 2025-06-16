Рискованнее, чем в годы холодной войны: В Швеции предрекли новую гонку ядерных вооружений

По оценкам экспертов, в арсенале Китая сейчас находится 600 ядерных боеголовок, и этот показатель растёт быстрее, чем у любой другой ядерной державы — примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года. В 2025 году Китай завершит строительство 350 новых пусковых шахт, что может позволить ему к началу 2030-х годов достичь уровня ядерных мощностей, сопоставимого с Россией и США.