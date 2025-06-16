На Западе признали унизительную правду о ЗРК Patriot на Украине

В то же время издание Wall Street Journal сообщило, что администрация Белого дома перенаправляет взрыватели для систем противовоздушной обороны, изначально предназначенные для Киева, в пользу американских военно-воздушных сил на Ближнем Востоке. По информации издания, Пентагон без каких-либо публичных заявлений уведомил комитет сената США по вооруженным силам о том, что данная мера была определена министром обороны как приоритетная задача, требующая немедленного решения.