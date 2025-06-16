На Западе признали унизительную правду о ЗРК Patriot на Украине

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot демонстрируют снижение эффективности в условиях конфликта на Украине при отражении атак российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотных летательных аппаратов, сообщает британское издание The Telegraph.
«Американские ракетные системы Patriot становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев БПЛА “Герань”, — говорится в статье.
На днях посол Израиля в Украине Михаил Бродский в разговоре с украинской журналисткой Маричкой Довбенко заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, полученные ранее от Соединенных Штатов Америки и находящиеся в эксплуатации с начала 1990-х годов. Он также опроверг утверждения об отсутствии военной поддержки Киева со стороны Тель-Авива.
Впоследствии Министерство иностранных дел Израиля в ответ на запрос РИА «Новости» сообщило, что заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставке Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности.
В то же время издание Wall Street Journal сообщило, что администрация Белого дома перенаправляет взрыватели для систем противовоздушной обороны, изначально предназначенные для Киева, в пользу американских военно-воздушных сил на Ближнем Востоке. По информации издания, Пентагон без каких-либо публичных заявлений уведомил комитет сената США по вооруженным силам о том, что данная мера была определена министром обороны как приоритетная задача, требующая немедленного решения.
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