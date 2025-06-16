Еркин Тукумов назначен специальным представителем президента по Афганистану

Тукумов Еркин Валитханович окончил:
1992−1997 гг. — Институт международных отношений Варшавского университета, Польша.2014−2016 гг. — Магистратуру государственного управления Школы госуправления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, США. Кандидат политических наук (2004).
Владеет казахским, русским, английским и польским языками.
Трудовая деятельность:
Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2022).В январе 2022 года возглавил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В 2019—2022 гг. — советник-посланник Посольства Казахстана в России. В 2018—2019 гг. — генеральный консул Республики Казахстан в Казани. В 2016—2018 гг. — заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан. В 2010—2014 гг. — заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан. В 2008—2010 гг. — директор Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2008 г. — заместитель директора Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2007—2008 гг. — заведующий сектором стратегического анализа Информационно-аналитического центра, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК. В 2000—2005 гг. — заведующий отделом внешнеполитических исследований КИСИ при Президенте РК. В 1997—2000 гг. — старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК.
Публикации:
Автор монографии «Открывая Америку: взгляд из Казахстана», более 20 научных публикаций в академических изданиях, в журналах международной наукометрической базы Scopus и сборниках материалов республиканских и международных конференций, в средствах массовой информации.
С июня 2022 года является представителем Гарвардского университета в Казахстане.
Тренинг «Executive Media and Communications Strategies» (март, 2023).
Тренинг-семинар «Making Global Media Work for You» (июль, 2023).
Награды:
Государственные награды: орден «Құрмет», медаль «Ерен еңбегі үшін» и другие ведомственные награды.