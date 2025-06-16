Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еркин Тукумов назначен специальным представителем президента по Афганистану

Распоряжением главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Тукумов Еркин Валитханович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Kapital.kz

Тукумов Еркин Валитханович окончил:

1992−1997 гг. — Институт международных отношений Варшавского университета, Польша.2014−2016 гг. — Магистратуру государственного управления Школы госуправления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, США. Кандидат политических наук (2004).

Владеет казахским, русским, английским и польским языками.

Трудовая деятельность:

Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2022).В январе 2022 года возглавил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В 2019—2022 гг. — советник-посланник Посольства Казахстана в России. В 2018—2019 гг. — генеральный консул Республики Казахстан в Казани. В 2016—2018 гг. — заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан. В 2010—2014 гг. — заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан. В 2008—2010 гг. — директор Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2008 г. — заместитель директора Департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2007—2008 гг. — заведующий сектором стратегического анализа Информационно-аналитического центра, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК. В 2000—2005 гг. — заведующий отделом внешнеполитических исследований КИСИ при Президенте РК. В 1997—2000 гг. — старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК.

Публикации:

Автор монографии «Открывая Америку: взгляд из Казахстана», более 20 научных публикаций в академических изданиях, в журналах международной наукометрической базы Scopus и сборниках материалов республиканских и международных конференций, в средствах массовой информации.

С июня 2022 года является представителем Гарвардского университета в Казахстане.

Тренинг «Executive Media and Communications Strategies» (март, 2023).

Тренинг-семинар «Making Global Media Work for You» (июль, 2023).

Награды:

Государственные награды: орден «Құрмет», медаль «Ерен еңбегі үшін» и другие ведомственные награды.