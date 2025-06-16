ПВО за ночь уничтожила 12 украинских дронов над двумя областями

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся прорваться в воздушное пространство страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, перехваты происходили с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня.
Согласно официальным данным, 11 беспилотных аппаратов были уничтожены над территорией Орловской области, еще один — над Воронежской областью. Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными расчетами ПВО.
Напомним, что в Белгородской области были уничтожены девять украинских БПЛА.
Ранее стало известно об обрушении линии обороны ВСУ на рубежах ЛНР.