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ПВО за ночь уничтожила 12 украинских дронов над двумя областями

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся прорваться в воздушное пространство страны.

Как создавалась новая Россия

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся прорваться в воздушное пространство страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, перехваты происходили с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня.

Согласно официальным данным, 11 беспилотных аппаратов были уничтожены над территорией Орловской области, еще один — над Воронежской областью. Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными расчетами ПВО.

Напомним, что в Белгородской области были уничтожены девять украинских БПЛА.

Ранее стало известно об обрушении линии обороны ВСУ на рубежах ЛНР.