МИД сказал о роли Беларуси в десятках обменов военнопленными России и Украины. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков.
По словам представителя МИД, Беларусь последовательно выступает как площадка для гуманитарного диалога между Россией и Украиной.
— Наша роль — создание нейтральных и безопасных условий для решения сложных вопросов. Это не посредничество, а наша принципиальная позиция по снижению человеческих страданий, — акцентировал внимание Варанков.
Пресс-секретарь МИД отметил, что белорусская сторона приложила значительные усилия для организации обменов.
— На нашей территории успешно проведены десятки таких акций, — уточнил Руслан Варанков.
Представитель Министерства иностранных дел добавил, что Беларусь обеспечивала безопасность, логистику, правовые гарантии для всех сторон.
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