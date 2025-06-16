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МИД сказал о роли Беларуси в десятках обменов военнопленными России и Украины

МИД назвал роль Беларуси в обмене военнопленными России и Украины.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

МИД сказал о роли Беларуси в десятках обменов военнопленными России и Украины. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Варанков.

По словам представителя МИД, Беларусь последовательно выступает как площадка для гуманитарного диалога между Россией и Украиной.

— Наша роль — создание нейтральных и безопасных условий для решения сложных вопросов. Это не посредничество, а наша принципиальная позиция по снижению человеческих страданий, — акцентировал внимание Варанков.

Пресс-секретарь МИД отметил, что белорусская сторона приложила значительные усилия для организации обменов.

— На нашей территории успешно проведены десятки таких акций, — уточнил Руслан Варанков.

Представитель Министерства иностранных дел добавил, что Беларусь обеспечивала безопасность, логистику, правовые гарантии для всех сторон.

Ранее МИД сказал, что делать белорусам, желающим уехать из Израиля и Ирана.

Тем временем власти Минска поставили задачу отключать горячую воду летом не более чем на 9 дней.

Кроме того, врач-онколог назвала самые распространенные виды рака в Минске.