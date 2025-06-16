Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ пройдет в Бресте

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о формировании постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Планируется, что участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о ВОВ.