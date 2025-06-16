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Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ пройдет в Бресте

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в понедельник в Бресте под председательством спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

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Источник: Sputnik.by

По информации пресс-службы Госдумы, в повестке сессии — реализация поручений глав двух государств, которые прозвучали на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о формировании постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Планируется, что участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о ВОВ.

Также, согласно планам, будет обсужден ряд бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совмина СГ об исполнении бюджета за прошлый год.

Председатель Парламентского собрания (ПС) Союза Беларуси и России, председатель Госдумы РФ Володин прибыл с рабочим визитом в Брест накануне заседания.