Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ пройдет в Бресте

По информации пресс-службы Госдумы, в повестке сессии — реализация поручений глав двух государств, которые прозвучали на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».
Как уточнили в пресс-службе, речь идет о формировании постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Планируется, что участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о ВОВ.
Также, согласно планам, будет обсужден ряд бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совмина СГ об исполнении бюджета за прошлый год.
Председатель Парламентского собрания (ПС) Союза Беларуси и России, председатель Госдумы РФ Володин прибыл с рабочим визитом в Брест накануне заседания.