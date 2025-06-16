Крутой сказал, кто заменит Наталью Петкевич на посту замглавы Администрации президента

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире Первого информационного телеканала сказал, кто заменит вице-премьера Наталью Петкевич на посту заместителя главы Администрации президента.
Ранее президент Беларуси Александр высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента. После того, как Наталья Петкевич была назначена вице-премьером, а на место первого заместителя главы Администрации президента назначили Владимира Перцова, то остался вопрос: кто займет должность четвертого заместителя и как между троими замами будет распределена нагрузка.
По словам Дмитрий Крутого, пока остаются три заместителя главы Администрации.
— Мы уже перераспределили обязанности. Посмотрим, как с новой дополнительной нагрузкой будут справляться действующие замы, — обратил внимание глава Администрации президента.
Крутой уточнил, говоря про четвертого заместителя, что глава государства ни на чем не настаивает и говорит: если достойные люди и достойное кадровое предложение появятся, то к указанному вопросу вернутся.
— Но пока на повестке дня его нет, — подчеркнул глава Администрации президента.
Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко требует реагировать на обращения белорусов в TikTok.
Тем временем Лукашенко сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.
Кстати, Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.