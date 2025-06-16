Крутой сказал, кто заменит Наталью Петкевич на посту замглавы Администрации президента

Ранее президент Беларуси Александр высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента. После того, как Наталья Петкевич была назначена вице-премьером, а на место первого заместителя главы Администрации президента назначили Владимира Перцова, то остался вопрос: кто займет должность четвертого заместителя и как между троими замами будет распределена нагрузка.