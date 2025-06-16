Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крутой сказал, кто заменит Наталью Петкевич на посту замглавы Администрации президента

Крутой сказал, кто заменит Петкевич на посту замглавы Администрации президента.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире Первого информационного телеканала сказал, кто заменит вице-премьера Наталью Петкевич на посту заместителя главы Администрации президента.

Ранее президент Беларуси Александр высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента. После того, как Наталья Петкевич была назначена вице-премьером, а на место первого заместителя главы Администрации президента назначили Владимира Перцова, то остался вопрос: кто займет должность четвертого заместителя и как между троими замами будет распределена нагрузка.

По словам Дмитрий Крутого, пока остаются три заместителя главы Администрации.

— Мы уже перераспределили обязанности. Посмотрим, как с новой дополнительной нагрузкой будут справляться действующие замы, — обратил внимание глава Администрации президента.

Крутой уточнил, говоря про четвертого заместителя, что глава государства ни на чем не настаивает и говорит: если достойные люди и достойное кадровое предложение появятся, то к указанному вопросу вернутся.

— Но пока на повестке дня его нет, — подчеркнул глава Администрации президента.

Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко требует реагировать на обращения белорусов в TikTok.

Тем временем Лукашенко сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.

Кстати, Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.