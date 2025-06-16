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Армия обороны Израиля сообщила об ударах по командным центрам КСИР в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о нанесении ударов по командным центрам в Иране.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о нанесении ударов по командным центрам в Иране. Речь идет о центрах, которые принадлежат силам «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, принадлежащим силам “Кудс” КСИР и иранским военным, по точному указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

В Израиле заверили, что в центрах, по которым были нанесены удары, представители «Кудс» продвигали «террористические атаки против Израиля, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке».

Ранее сообщалось, что одна из ракет упала рядом с отделением посольства Соединенных Штатов в Тель-Авиве.