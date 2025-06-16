КСИР заявил, что операции против Израиля продолжатся до его уничтожения

«Правдивое обещание 3» и будущие операции будут более сокрушительными, более жёсткими, более точными и разрушительными, чем предыдущие операции… Те, кто поддерживает этот преступный режим, должны знать, что эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию «Правдивое обещание 3» и нанесла удары по военным целям в Израиле.