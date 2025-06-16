МВД Эстонии допустило закрытие погранпункта в Нарве на границе с Россией

«Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что, в свою очередь, увеличит время прохождения границы днем. Кроме того, это может привести к росту числа желающих пересечь границу», — добавил господин Таро (цитата по ERR).