Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам КСИР в Иране

В то же время КСИР заявил, что взломал систему ПВО Израиля и заставил её атаковать свои же ракетные установки. По данным иранского командования, во время атаки на Израиль ночью 16 июня его многоуровневые системы обороны были приведены в «беспорядок» и нацеливались друг на друга.