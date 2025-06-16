Роман Скляр: Казахстан обновит инвестиционное соглашение с КНР

Он напомнил, что в прошлом году объем торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем достиг 95 млрд долларов, из которых почти половина приходится на Казахстан. Двусторонний оборот достиг исторической отметки в 2024 году на уровне 44 млрд долларов. Объем китайских капиталовложений в экономики стран региона превысил 40 млрд долларов.