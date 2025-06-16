Роман Скляр: Казахстан обновит инвестиционное соглашение с КНР

Как сообщил Скляр, этот документ создаст еще более благоприятные условия для работы китайских инвесторов в Казахстане.
Мы внедрили принцип индивидуальный поддержки и сопровождение каждого инвестора под ключ. Льготы и преференции включают освобождение от налогов, таможенных пошлин, выдачу натурных грантов, решение инфраструктурных вопросов.
Он отметил, что Казахстан обеспечивает инвесторов беспрепятственным доступом к ресурсам, инфраструктурной и экспортной поддержкой.
Приглашаем китайских партнеров использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса в Казахстане и странах Центральной Азии. Со стороны правительства вы можете найти надежного и предсказуемого партнера.
Он напомнил, что в прошлом году объем торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем достиг 95 млрд долларов, из которых почти половина приходится на Казахстан. Двусторонний оборот достиг исторической отметки в 2024 году на уровне 44 млрд долларов. Объем китайских капиталовложений в экономики стран региона превысил 40 млрд долларов.
На наших рынках представлено около 10 000 компаний с участием китайского капитала. Только в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуется 224 проекта на общую сумму более 66 миллиардов долларов с созданием почти 50 тысяч рабочих мест. Реализация транснациональных проектов с участием китайских инвесторов, несомненно, способствует повышению уровня экономической взаимосвязанности региона.
Он подчеркнул, что правительство Казахстана нацелено на увеличение объема инвестиций, трансфер передовых технологий, локализацию производства и создание кластеров высокого передела с участием китайских инвесторов.
На данный момент свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу осуществляется через Казахстан. И страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь». Этот мегапроект совместно со Средним коридором открывает дополнительные возможности для раскрытия потенциалов коридора Север-Юг и Восток-Запад.
Уже по итогам прошлого года рост объема перевозок по Среднему коридору превысил 60% и составил более 4,5 млн тонн грузов. В 2030 году планируем увеличить показатели объема грузоперевозок до 10 млн тонн в год.
По словам Романа Скляра, в течение 10 лет Казахстан намерен зайти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна. Также в случае полного снятия имеющихся ограничений страна намерена и далее увеличивать масштабы поставок высококачественной продукции на китайский рынок.