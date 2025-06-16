Чиновники, которые не хотят решать элементарные проблемы: президент раскритиковал бюрократию

По словам главы государства, сегодня в каждом районе страны функционирует более 40 различных организаций, в которых в среднем работают по 500 сотрудников. При этом у каждой структуры есть своё областное управление и руководитель. Однако, несмотря на такую масштабную управленческую систему, даже простейшие задачи на местах не могут быть решены без одобрения сверху — сначала из области, затем из центра.
Пример № 1: шлагбаум, который мешает 8 тысячам машин
Один из конкретных примеров — железнодорожный переезд в центре Кумкургана. Там шлагбаум закрывается до 20 раз в день, создавая огромные пробки. Если бы его просто перенесли на 200 метров, то движение 8 тысяч автомобилей стало бы свободным. Однако ни районная, ни областная власть не имеют полномочий на это. Всё упирается в разрешение от «Узбекистон темир йуллари».
Пример № 2: неэлектрифицированная железная дорога
Другой яркий случай — участок железной дороги «Термез-Сариосиё». Половина пути до сих пор не электрифицирована. В результате электровоз тратит 1,5 часа, а тепловоз — все 3. Из-за этого люди чаще предпочитают передвигаться на личном транспорте, что создаёт дополнительную нагрузку на дороги.
Президент отметил: если выслушать предложения местных хокимов и жителей и завершить электрификацию линии, можно было бы безопасно соединить сразу 10 районов с Термезом. Однако, по его словам, министр транспорта Ильхом Махкамов и председатель «Узбекистон темир йуллари» Зиёд Нарзуллаев проявляют к этой проблеме полное равнодушие.
Пример № 3: хроническая неготовность к авариям
Президент также затронул проблему аварий в системах водоснабжения и канализации. Несмотря на то, что 10% всех собранных средств от этих услуг остаются в распоряжении районов, оперативной реакции нет.
«Аварии, которые можно устранить за 2−3 часа, затягиваются на 4−5 дней просто потому, что материалы закупаются уже после происшествия», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
По его словам, районные структуры не готовы к работе на упреждение: «Районные организации считают себя “контролёрами”, но никакой реальной помощи людям не оказывают!».
Вывод: пора ломать устаревшую вертикаль
По сути, глава государства поставил под сомнение эффективность существующей вертикали управления, при которой даже самые очевидные решения зависят от десятков согласований. При этом реальные проблемы граждан остаются нерешёнными годами.
Совещание ещё продолжается, но уже ясно: в стране назрела необходимость серьёзных изменений в системе принятия решений. Пока в регионах работают структуры, способные только «наблюдать» и «переправлять запросы наверх», граждане будут продолжать страдать даже от самых элементарных проблем — будь то шлагбаум, протекающая труба или плохие дороги.