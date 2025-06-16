Чиновники, которые не хотят решать элементарные проблемы: президент раскритиковал бюрократию

По словам главы государства, сегодня в каждом районе страны функционирует более 40 различных организаций, в которых в среднем работают по 500 сотрудников. При этом у каждой структуры есть своё областное управление и руководитель. Однако, несмотря на такую масштабную управленческую систему, даже простейшие задачи на местах не могут быть решены без одобрения сверху — сначала из области, затем из центра.