Израиль назвал цели удара по Тегерану

В ответ иранская сторона начала наносить удары по Израилю. При атаке по центру страны в ночь на 16 июня погибли четыре человека. 87 человек получили ранения, сообщили в медицинской службе «Маген Давид Адом». В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. В округе Гуш-Дан были повреждены два многоэтажных дома, также ракеты упали в районе Хайфы. Посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил о незначительных повреждениях от удара иранской ракеты, попавшей недалеко от здания дипмиссии в Тель-Авиве.