Суд во Владивостоке сделал закрытым заседание по освобождению Самсонова

В понедельник, 16 июня, в Ленинском районном суде Владивостока началось рассмотрение ходатайства защиты бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова об освобождении из заключения по состоянию здоровья.
Как написал Telegram-канал Newsbox24.tv, у дверей зала суда собрались родственники Самсонова, супруга и мать бывшего депутата, действующие депутаты Законодательного собрания Приморского края Евгений Ляшенко, Наталья Кочугова, Надежда Телелюева, экс-депутат Геннадий Шульга, а также представители СМИ. Однако внутрь допустили только адвоката осуждённого: судья объявила заседание закрытым, несмотря на то что сам Самсонов дал согласие на открытое рассмотрение. Причины закрытия процесса суд не пояснил.
Хотя ранее самому Самсонову было отказано в рассмотрении дела, с ходатайством об освобождении экс-депутата в суд обратились представители больницы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю. В марте текущего года у политика диагностировали тяжёлое заболевание — рак кожи. По информации ГУФСИН, Самсонову назначена медикаментозная терапия. Адвокат и сестра бывшего депутата утверждают, что опухоль на лице осуждённого заметно увеличилась.
Также, находясь под стражей, Самсонов уже перенёс операцию по замене аортального клапана из-за выявленного порока сердца. Семья бывшего депутата заявляет о сложностях лечения онкологического заболевания в условиях изоляции.
В сентябре 2022 года Советский районный суд Владивостока признал Артёма Самсонова виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы. Суд приговорил Самсонова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, местом отбывания наказания определили колонию в посёлке Волчанец Приморского края.
По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха у моря в пригороде Владивостока политик показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и рассказал о его предназначении. Самсонов свою вину не признал, заявляя, что дело имеет политическую подоплёку и построено на оговоре.
В конце сентября 2023 года Артём Самсонов был лишён депутатских полномочий после вступления в силу обвинительного приговора. В апреле 2025 года в Ленинском районном суде Владивостока началось слушание по иску защиты Самсонова, которая добивается признания уголовного преследования политически мотивированным. Очередное заседание по этому разбирательству назначено на 14 июля.
Семья бывшего депутата продолжает настаивать на необходимости его освобождения из заключения из-за тяжёлого состояния здоровья и невозможности полноценного лечения.