Суд во Владивостоке сделал закрытым заседание по освобождению Самсонова

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха у моря в пригороде Владивостока политик показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и рассказал о его предназначении. Самсонов свою вину не признал, заявляя, что дело имеет политическую подоплёку и построено на оговоре.