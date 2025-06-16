Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

В рамках саммита G7, который проходит в Канаде, президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом стало известно от представителя Белого дома.
Помимо этого, Трамп также планирует провести переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни и главой Мексики Клаудией Шейнбаум.
Саммит «Большой семёрки», в который входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис, провинция Альберта. Ранее Дональд Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятии.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны «Большой семёрки» решили не публиковать совместное заявление по итогам предстоящего саммита из-за серьёзных разногласий между США и другими участниками группы по ряду вопросов, включая конфликт на Украине. Вместо совместного заявления лидеры стран могут подготовить отдельные заявления по различным аспектам, но общего документа не будет.