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Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

Лидер США встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который проходит в Канаде.

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Источник: Аргументы и факты

В рамках саммита G7, который проходит в Канаде, президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом стало известно от представителя Белого дома.

Помимо этого, Трамп также планирует провести переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни и главой Мексики Клаудией Шейнбаум.

Саммит «Большой семёрки», в который входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис, провинция Альберта. Ранее Дональд Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны «Большой семёрки» решили не публиковать совместное заявление по итогам предстоящего саммита из-за серьёзных разногласий между США и другими участниками группы по ряду вопросов, включая конфликт на Украине. Вместо совместного заявления лидеры стран могут подготовить отдельные заявления по различным аспектам, но общего документа не будет.