Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны «Большой семёрки» решили не публиковать совместное заявление по итогам предстоящего саммита из-за серьёзных разногласий между США и другими участниками группы по ряду вопросов, включая конфликт на Украине. Вместо совместного заявления лидеры стран могут подготовить отдельные заявления по различным аспектам, но общего документа не будет.