Выплаты на детей-сирот в Башкирии увеличат на 16,6%

Рассчитывать пособие по-новому будут с 1 июня. Таким образом на содержание ребенка до 3 лет будут выплачивать 10 855 рублей в месяц, старше 3 лет — 10 439 рублей. Выплаты на детей с ОВЗ до 3 лет составят 13 027 рублей, старше 3 лет — 12 526 рублей в месяц. В общей сложности в Башкирии 9 681 ребенок из вышеназванной категории. 94% из них живут в семьях.