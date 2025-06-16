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Выплаты на детей-сирот в Башкирии увеличат на 16,6%

На эти цели в бюджете региона предусмотрено 87 млн рублей.

Как создавалась новая Россия
Источник: Башинформ

Соответствующий закон Госсобрание Башкирии планирует принять на ближайшем пленарном заседании. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Рассчитывать пособие по-новому будут с 1 июня. Таким образом на содержание ребенка до 3 лет будут выплачивать 10 855 рублей в месяц, старше 3 лет — 10 439 рублей. Выплаты на детей с ОВЗ до 3 лет составят 13 027 рублей, старше 3 лет — 12 526 рублей в месяц. В общей сложности в Башкирии 9 681 ребенок из вышеназванной категории. 94% из них живут в семьях.