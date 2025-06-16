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В Беларуси пограничники стали чаще выявлять БПЛА на границе с Литвой

Белорусские пограничники сказали про участившиеся случаи обнаружения дронов на границе с Литвой.

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Источник: Комсомольская правда

В Беларуси пограничники стали чаще выявлять БПЛА на границе с Литвой. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил официальный представитель Лидского погранотряда Денис Петровский.

— В последнее время на нашем участке государственной границы участились случаи использования бесплотных летательных аппаратов, — уточнил официальный представитель Лидского погранотряда.

По словам Петровского, за 2024 год лидские пограничники провели более 25 подобных задержаний. В эфире телеканала обратили внимание, что на неделе с 9 по 15 июня 2025 года случился очередной инцидент. Пограничник сумел сбить квадрокоптер при попытке пересечения границы лишь одним выстрелом.

Ранее МИД сказал о роли Беларуси в десятках обменов военнопленными России и Украины.

Тем временем «Любэ», Юлия Чичерина и Зара выступят 22 июня в Бресте на бесплатных концертах.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Петров пост с 16 июня по 11 июля, который называют Апостольским.