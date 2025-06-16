В Беларуси пограничники стали чаще выявлять БПЛА на границе с Литвой

По словам Петровского, за 2024 год лидские пограничники провели более 25 подобных задержаний. В эфире телеканала обратили внимание, что на неделе с 9 по 15 июня 2025 года случился очередной инцидент. Пограничник сумел сбить квадрокоптер при попытке пересечения границы лишь одним выстрелом.