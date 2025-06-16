Франция намерена активизировать военное присутствие в Арктике

«Франция готова усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности, в рамках Арктического совета, а также в рамках NB8. И очевидно, что НАТО — это тот формат, в котором это сотрудничество и оперативная совместимость лучше всего организованы. Я указал вашим властям на готовность Франции делать больше в плане совместных учений, с тем чтобы укрепить безопасность», — заявил президент.