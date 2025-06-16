Над Россией сбили 12 БПЛА. Военная операция, день 1209-й

Ночью средства ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников над Орловской областью и один — над Воронежской. Украина лишилась своего «самого могущественного и богатого союзника» — США, пишет The Telegraph. По данным газеты, Штаты сократили поставки военной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде, сообщили в Белом доме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.