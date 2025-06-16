Над Россией сбили 12 БПЛА. Военная операция, день 1209-й

08:31 В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
08:23 В подконтрольном Киеву Запорожье повреждено промышленное предприятие, заявил глава назначенной Украиной военной администрации Запорожской области Иван Федеров.
08:13 Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде, сообщили в Белом доме.
08:07 Украина лишилась своего «самого могущественного и богатого союзника» — США, пишет The Telegraph. По данным газеты, Штаты сократили поставки военной помощи Киеву.
08:03 В Минобороны сообщили, что с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотника: 11 над Орловской областью, один над Воронежской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1209-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.