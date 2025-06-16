Российские дипломаты оказали содействие белорусам в эвакуации из Ирана

По информации дипмиссии, 15 июня при участии посольств России в Иране и Азербайджане еще одна группа россиян смогла пересечь ирано-азербайджанскую границу через пункт пропуска «Астара». Им пришлось возвращаться сухопутным путем, так как Иран закрыл свое воздушное пространство из-за силовой акции Израиля.