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Российские дипломаты оказали содействие белорусам в эвакуации из Ирана

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Еще одна группа граждан России, в составе которой есть и белорусы, смогли пересечь сухопутную границу Ирана и Азербайджана, сообщили в официальном Telegram-канале российского посольства в Баку.

Источник: Telegram / Посольство России в Азербайджане

По информации дипмиссии, 15 июня при участии посольств России в Иране и Азербайджане еще одна группа россиян смогла пересечь ирано-азербайджанскую границу через пункт пропуска «Астара». Им пришлось возвращаться сухопутным путем, так как Иран закрыл свое воздушное пространство из-за силовой акции Израиля.

В частности, границу пересекла группа из 238 человек.

Речь идет о членах семей сотрудников российских загранучреждений и артистах Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Помимо граждан РФ в группе также граждане Беларуси и Таджикистана.

говорится в сообщении посольства

Эвакуация из Ирана

Ранее в воскресенье в российском представительстве в Тегеране сообщили, что работа по эвакуации граждан РФ из Ирана, по которому Израиль наносит удары, идет уже давно.

Через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу.

уточнили там

В минувшую субботу стало известно об эвакуации первой группы россиян, в которой были белорусы и граждане других стран.

Они прибыли в Азербайджан через автомобильный пункт пропуска «Астара».