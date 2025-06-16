Российские дипломаты оказали содействие белорусам в эвакуации из Ирана

По информации дипмиссии, 15 июня при участии посольств России в Иране и Азербайджане еще одна группа россиян смогла пересечь ирано-азербайджанскую границу через пункт пропуска «Астара». Им пришлось возвращаться сухопутным путем, так как Иран закрыл свое воздушное пространство из-за силовой акции Израиля.
В частности, границу пересекла группа из 238 человек.
Речь идет о членах семей сотрудников российских загранучреждений и артистах Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Помимо граждан РФ в группе также граждане Беларуси и Таджикистана.
Эвакуация из Ирана
Ранее в воскресенье в российском представительстве в Тегеране сообщили, что работа по эвакуации граждан РФ из Ирана, по которому Израиль наносит удары, идет уже давно.
Через сушу идут передвижения, в частности, через ирано-азербайджанскую границу.
В минувшую субботу стало известно об эвакуации первой группы россиян, в которой были белорусы и граждане других стран.
Они прибыли в Азербайджан через автомобильный пункт пропуска «Астара».