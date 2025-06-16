Президент потребовал от чиновников срочно решить проблемы с газом и ростом цен: «Не справитесь — уходите»

Одна из ключевых инициатив — новый порядок возврата предприятиям 50% от суммы НДС в виде кешбэка. Это сделано для того, чтобы предотвратить резкий рост цен на такие базовые продукты, как мясо, молоко, мясо птицы и яйца. Также этот механизм должен стимулировать предприятия к выходу из тени и переходу на «белую» бухгалтерию.