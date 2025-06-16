Президент потребовал от чиновников срочно решить проблемы с газом и ростом цен: «Не справитесь — уходите»

Цены под контролем: кешбэк за НДС
Одна из ключевых инициатив — новый порядок возврата предприятиям 50% от суммы НДС в виде кешбэка. Это сделано для того, чтобы предотвратить резкий рост цен на такие базовые продукты, как мясо, молоко, мясо птицы и яйца. Также этот механизм должен стимулировать предприятия к выходу из тени и переходу на «белую» бухгалтерию.
«Хокимов и ответственных предупреждаю: цены на эти товары должны оставаться стабильными. Задержка кешбэка даже на один день недопустима. Кто не справится — покинет свою должность», — подчеркнул президент.
Газовая тревога: до 70 дней задержек
Особое внимание на совещании было уделено проблемам с поставками сжиженного газа. По словам главы государства, в некоторых регионах задержки достигают 60−70 дней. Наиболее тяжёлая ситуация — в Андижанской и Сурхандарьинской областях, где до 70% всех обращений граждан связаны именно с нехваткой газа.
«Если в жаркую погоду с газом такие проблемы, на чём люди будут варить еду зимой? Это последнее предупреждение руководителям: в течение двух недель найти решение. В противном случае — пусть освободят своё место», — заявил Мирзиёев.
Время действовать, а не перекладывать
Эти заявления прозвучали как чёткий сигнал: система должна начать работать на результат, а не на отписки и перекладывание ответственности. Социальные вопросы, касающиеся базовых нужд людей, — приоритет номер один. И теперь у чиновников либо два пути: либо решать проблемы, либо освобождать кресла.