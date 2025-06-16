Война в разгаре: Иран нанес удары возмездия по Тель-Авиву

Иранские ракеты поразили израильские города Тель-Авив и Хайфу, разрушив дома и вызвав опасения у мировых лидеров на встрече G7 на этой неделе, что вооруженный конфликт между двумя региональными врагами может привести к более масштабной войне на Ближнем Востоке.
Израильская служба экстренной помощи «Маген Давид Адом» (MDA) сообщила в понедельник, что четыре человека погибли в результате ударов по четырем объектам в центральной части Израиля, 87 получили ранения. Погибли две женщины и двое мужчин, всем им было около 70 лет, сообщает MDA.
Власти центрального израильского города Петах-Тиква недалеко от Тель-Авива заявили, что иранские ракеты попали в жилой дом, обуглив бетонные стены, выбив окна и сильно повредив несколько квартир, пишет The Guardian.
В северном портовом городе Хайфа, где, по данным властей по чрезвычайным ситуациям, были ранены около 30 человек, ведутся поисково-спасательные работы, а десятки сотрудников служб экстренного реагирования прибыли в зону удара. По сообщениям СМИ, на электростанции, расположенной недалеко от порта, были замечены пожары.
Иранское государственное телевидение сообщило, что страна выпустила по меньшей мере 100 ракет по Израилю, сигнализируя о том, что она не намерена поддаваться международным призывам к деэскалации, продолжая принимать ответные меры за неожиданную атаку Израиля на ядерную программу Тегерана и военное руководство в пятницу.
Корпус стражей исламской революции заявил, что в ходе последней атаки был применен новый метод, который заставил многоуровневые системы обороны Израиля атаковать друг друга. Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что система обороны не является на 100% безошибочной, и предупреждали о предстоящих трудных днях, напоминает The Guardian.
В результате израильских ударов по Ирану в воскресенье погиб начальник разведки Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Каземи вместе с двумя другими высокопоставленными офицерами, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.
Поздно вечером в воскресенье израильские военные заявили, что наносят удары по ракетным объектам класса «земля-земля» в Иране.
На кадрах из Тегерана видно, как ночное небо озаряется огромным пламенем на топливном складе после того, как Израиль начал бить по нефтегазовому сектору Ирана, что повышает ставки для мировой экономики и функционирования иранского государства.
По данным властей, по меньшей мере 14 человек в Израиле, включая детей, были убиты в результате предыдущих ударов, отмечает The Guardian. По словам представителя Министерства здравоохранения Ирана, число погибших в Иране достигло по меньшей мере 224 человек, причем 90% жертв, по имеющимся данным, были мирными жителями.
В воскресенье лидеры G7 начали собираться в Канадских Скалистых горах, и ожидается, что израильско-иранский конфликт станет главным приоритетом для обсуждения лидеров западного мира.
Перед отъездом на саммит в воскресенье президента США Дональда Трампа спросили, что он делает для деэскалации ситуации. «Я надеюсь, что будет достигнута сделка. Я думаю, пришло время для сделки», — сказал он журналистам. — Иногда им приходится с этим бороться".
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его цели на саммите включают в себя отказ Ирана от разработки ядерного оружия или обладания им, обеспечение права Израиля на самооборону, недопущение эскалации конфликта и создание возможностей для дипломатии. «Этот вопрос будет занимать важное место в повестке дня саммита G7», — сказал Мерц журналистам.
Иран заявил посредникам Катару и Оману, что он не открыт для переговоров о прекращении огня, пока находится под израильским обстрелом, сообщил агентству Рейтер в воскресенье чиновник, знакомый с ходом переговоров.
В Вашингтоне два американских чиновника сообщили агентству Reuters, что в последние дни Трамп наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Отвечая на вопрос о репортаже Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал Fox News: «Есть так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь вдаваться в подробности». «Мы делаем то, что должны», — добавил он.
Как напоминает The Guardian, Израиль начал наступление с внезапной атаки в пятницу, в результате которой был уничтожен высший эшелон военного командования Ирана и повреждены его ядерные объекты, и пообещал, что в ближайшие дни кампания будет расширяться.
Иран пообещал «открыть врата ада» вражескому государству в качестве ответной меры.
Трамп высоко оценил наступление Израиля, в то же время отрицая обвинения Ирана в том, что США принимали в нем участие, и предостерегая Тегеран не расширять масштабы ответных мер, включая американские цели. Однако в пятницу два американских чиновника заявили, что американские военные помогли сбить иранские ракеты, которые направлялись в сторону Израиля. Президент США неоднократно заявлял, что Иран может прекратить войну, согласившись на жесткие ограничения своей ядерной программы, которая, по словам Ирана, преследует мирные цели, но, по мнению западных стран и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), может быть использована для создания атомной бомбы.