Война в разгаре: Иран нанес удары возмездия по Тель-Авиву

Перед отъездом на саммит в воскресенье президента США Дональда Трампа спросили, что он делает для деэскалации ситуации. «Я надеюсь, что будет достигнута сделка. Я думаю, пришло время для сделки», — сказал он журналистам. — Иногда им приходится с этим бороться".