CNN: Израиль недооценил способность Ирана перегруппироваться

Израиль недооценил способность Ирана перегруппироваться и осуществить контратаку, считает аналитик Трита Парси.
По ее словам, израильтяне полагали, что нарушили иранское командование и управление, «но эта идея была быстро пересмотрена», передает CNN.
«Сейчас мы видим, что иранские ракеты успешно проникают через все уровни системы противовоздушной обороны Израиля», — подчеркнула Парси.
Иран атаковал Израиль в ночь на 16 июня. Израильские средства ПВО работали над уничтожением целей, но не все ракеты удалось сбить.
В КСИР заявили, что заставили средства ПВО Израиля атаковать друг друга.