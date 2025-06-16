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CNN: Израиль недооценил способность Ирана перегруппироваться

Аналитик Трита Парси считает, что Израиль недооценил способность Ирана осуществить контратаку.

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Израиль недооценил способность Ирана перегруппироваться и осуществить контратаку, считает аналитик Трита Парси.

По ее словам, израильтяне полагали, что нарушили иранское командование и управление, «но эта идея была быстро пересмотрена», передает CNN.

«Сейчас мы видим, что иранские ракеты успешно проникают через все уровни системы противовоздушной обороны Израиля», — подчеркнула Парси.

Иран атаковал Израиль в ночь на 16 июня. Израильские средства ПВО работали над уничтожением целей, но не все ракеты удалось сбить.

В КСИР заявили, что заставили средства ПВО Израиля атаковать друг друга.