В Финляндии начнутся учения НАТО с самолетами США, Британии и Франции

Учения НАТО с участием более 40 самолетов США, Финляндии, Великобритании и Франции и около тысячи человек начнутся сегодня на финской территории.
Как ранее информировали ВВС Финляндии, мероприятия продлятся до 27 июня. Воздушные суда будут действовать с авиабаз «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккала, «Риссала» в Куопио, а также с авиабазы в Лапландии.
В учениях, в частности, примут участие финские истребители F/A-18 Hornet, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, британские Typhoon и французские Rafale.