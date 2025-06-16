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В Финляндии начнутся учения НАТО с самолетами США, Британии и Франции

Мероприятия будут проходить до 27 июня.

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Источник: Аргументы и факты

Учения НАТО с участием более 40 самолетов США, Финляндии, Великобритании и Франции и около тысячи человек начнутся сегодня на финской территории.

Как ранее информировали ВВС Финляндии, мероприятия продлятся до 27 июня. Воздушные суда будут действовать с авиабаз «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккала, «Риссала» в Куопио, а также с авиабазы в Лапландии.

В учениях, в частности, примут участие финские истребители F/A-18 Hornet, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, британские Typhoon и французские Rafale.