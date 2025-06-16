В Финляндии начнутся учения НАТО с самолетами США, Британии и Франции

Как ранее информировали ВВС Финляндии, мероприятия продлятся до 27 июня. Воздушные суда будут действовать с авиабаз «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккала, «Риссала» в Куопио, а также с авиабазы в Лапландии.