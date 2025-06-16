В Астане начался I Региональный энергетический форум

Энергетическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем занимает центральное место в нашем партнерстве. Сегодня, вступая в новое «золотое тридцатилетие», мы выводим взаимодействие на уровень конкретных действий. Среди ключевых инициатив — модернизация Шымкентского НПЗ, строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, а также реализация масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Это шаги в сторону построения диверсифицированной, технологичной экономики.