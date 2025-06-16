«В воздухе запах смерти»: в Тегеране под израильскими налетами воцарился ужас

В Тегеране царит хаос, жители пытаются спастись бегством или найти убежище от сыплющихся на многомиллионный мегаполис израильских ракет. Жестокость израильских ударов застала многих врасплох: люди под бомбами спешат закупиться бензином и едой.
Было уже около четырех часов дня, когда окна Нахид начали дрожать, рассказывает о ситуации в иранской столице The Guardian. Израильская бомба попала в здание неподалеку — она не могла видеть, куда именно, — и вскоре ее дом начал наполняться дымом. Шел третий день израильских бомбардировок Ирана, и ситуация в Тегеране только ухудшалась.
«Это настоящая бойня. Взрывы не прекращаются. Дети плачут, и мы опасаемся, что погибло много мирных жителей. В воздухе витает запах смерти. Я не могу перестать плакать», — рассказала The Guardian 25-летняя Нахид (имя изменено), финансовый аналитик из компании электронной коммерции в Тегеране.
Жители начали покидать Тегеран и направляться в сельскую местность в воскресенье, когда израильские обстрелы иранской столицы усилились, бомбы посыпались как на жилые, так и на правительственные здания.
Бомбардировки начались рано утром в пятницу, когда Израиль нанес сотни ударов в рамках операции, направленной, по его словам, на предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Тегеран быстро отреагировал шквалом баллистических ракет и продолжил наносить удары по Израилю, убив 10 человек, в том числе троих детей, в результате ударов по жилым зданиям в субботу вечером.
Поскольку конфликт продолжал обостряться, иранские власти объявили, что откроют станции метро и школы Тегерана для использования в качестве убежищ.
«К сожалению, у нас в Тегеране и в других городах нет убежищ», — сказал Мехди Чамран, председатель городского совета, призывая мирных жителей использовать туннели и подвалы в качестве временных бомбоубежищ.
Жестокость израильского нападения, отмечает The Guardian, застала врасплох граждан и правительство Ирана, поскольку израильские самолеты практически беспрепятственно летали по иранскому небу. В то время как иранские ракеты летели в сторону Израиля, его военные, казалось, были неспособны остановить израильские атаки.
«Мы не уверены, что мечети, школы или станции метро будут в безопасности. Что, если нас завалит? Мы с сестрами собираемся убедить моих родителей и соседей покинуть дом», — сказала Нахид.
На улицах Тегерана царил хаос, когда жители спешили купить еду во время взрывов, прежде чем магазины закрылись.
«Люди бегают по улицам и кричат. Выходить на улицу сейчас крайне опасно, но у нас нет выбора», — говорит Реза (имя изменено), студент Тегеранского университета. 21-летний парень рассказал о длинных очередях на заправочных станциях, когда он и другие люди заправляли свои машины, прежде чем выехать из города.
В то время как жители стояли в очередях за топливом или наличными в банкоматах, чувство паники начало распространяться, поскольку к забастовкам присоединились взрывы автомобилей, целью которых, как сообщается, были иранские ученые-ядерщики. Люди с трудом могли связаться со своими близкими, поскольку мобильная телефонная сеть Ирана выходила из строя, обеспечивая лишь спорадическую связь.
Эксперты заявили, что нападение Израиля произошло в критический момент для иранского правительства, которое в последние годы сотрясают протесты и углубляющийся экономический кризис.
«Эта война происходит в наиболее острой ситуации внутри страны, потому что у нас самый серьезный экономический кризис за последние десятилетия», — комментирует доктор Али Фатхолла-Неджад, основатель и директор Центра Ближнего Востока и глобального порядка.
Цены на продовольствие и другие товары первой необходимости резко выросли за последний год, поскольку валюта Ирана, риал, стремительно обесценивалась, отмечает The Guardian. После возвращения на свой пост в январе Трамп быстро подписал указ, который ужесточил санкции против Ирана, перекрыв экспорт нефти из и без того пострадавшей экономики.
Фатхол-Неджад подчеркивает, что экономический кризис стал одним из ключевых факторов, наряду с военным давлением, которое подтолкнуло иранское правительство к дипломатии с США, с которыми оно вело переговоры по своей ядерной программе в течение последних двух месяцев.
Как пишет The Guardian, иранцы в социальных сетях высмеивали неподготовленность властей, публикуя видео, на которых высокопоставленные военные чиновники заявляют, что Израиль никогда не осмелится напасть на Иран. Ранее официальные лица заявляли о способности Ирана сдерживать удары благодаря своему мощному военному потенциалу.
В Иране государственное телевидение показало кадры иранских ударов по Израилю и преуменьшило последствия израильских атак. Ощущение того, что мы подверглись нападению, вызвало чувство единства у некоторых иранцев. «До нас доходили слухи о смене режима, особенно со стороны израильтян и американцев. Это больше похоже на шутку», — говорит один 60-летний житель Тегерана. Он добавил, что среди его друзей те, кто изначально был против разработки Ираном ядерного оружия, теперь считают, что стране нужен ядерный арсенал для защиты от Израиля.
«Многие иранцы могут критиковать правительство и возражать против его стратегий, но история доказала, что иранцы объединяются, когда на них нападает иностранная страна», — сказал Хади.