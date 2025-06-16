«В воздухе запах смерти»: в Тегеране под израильскими налетами воцарился ужас

«Люди бегают по улицам и кричат. Выходить на улицу сейчас крайне опасно, но у нас нет выбора», — говорит Реза (имя изменено), студент Тегеранского университета. 21-летний парень рассказал о длинных очередях на заправочных станциях, когда он и другие люди заправляли свои машины, прежде чем выехать из города.