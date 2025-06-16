Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Бресте 16 июня, в понедельник. Подробности сообщили в пресс-службе Государственной Думы России, пишет Sputnik.by.
Сообщается, что собрание состоится под председательством главы Госдумы РФ Вячеслава Володина. В мероприятии примет участие глава Палаты представителей Национального собрания Беларусь Игорь Сергеенко.
Говорится, что в повестке сессии окажется реализация поручений президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые прозвучали на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».
В Госдуме отметили, что речь идет про формирование постоянно действующей комиссии Парламентского собрания, связанной с сохранением и защитой исторической памяти. Как ожидается, участники примут заявление по вопросам защиты исторической правды, а также сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Тем временем знатоки «Что? Где? Когда?» раскусили вопрос белоруса о популярном хобби всех возрастов. А вы сможете?
Ранее МИД сказал о роли Беларуси в десятках обменов военнопленными России и Украины.
А еще мощнейшая вспышка за июнь 2025 года случилась на Солнце — что ждать белорусам.