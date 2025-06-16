Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Бресте 16 июня

В Госдуме отметили, что речь идет про формирование постоянно действующей комиссии Парламентского собрания, связанной с сохранением и защитой исторической памяти. Как ожидается, участники примут заявление по вопросам защиты исторической правды, а также сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.