Получения румынского гражданства ждут более 130 000 молдаван — посол

Есть накопленные задолженности, задержки, которые накопились во время пандемии. Я знаю, что процесс ускорился, но есть документы, которые вызывают вопросы, разрешение которых занимает много времени. (…) Многие препятствия были устранены, но все же Национальному органу по гражданству, вероятно, нужен более просторный офис. Документы, которые необходимо рассмотреть, находятся прямо в коридорах Национального органа по гражданству.