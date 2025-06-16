Получения румынского гражданства ждут более 130 000 молдаван — посол

По словам дипломата, на процесс повлияли задержки и отставание во время пандемии, а также недостаточное количество сотрудников органа по гражданству.
Есть накопленные задолженности, задержки, которые накопились во время пандемии. Я знаю, что процесс ускорился, но есть документы, которые вызывают вопросы, разрешение которых занимает много времени. (…) Многие препятствия были устранены, но все же Национальному органу по гражданству, вероятно, нужен более просторный офис. Документы, которые необходимо рассмотреть, находятся прямо в коридорах Национального органа по гражданству.
Виктор Кирилэ отметил, что более 1 300 000 граждан Молдовы получили румынское гражданство.
Во время своего первого официального визита в Кишинев президент Румынии Никушор Дан пообещал, что разберется с бюрократическими барьерами при получении молдаванами гражданства Румынии и высказался за упрощение процесса. Однако, по словам президента, сначала нужно сформировать в Бухаресте новое правительство.