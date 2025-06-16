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Более 30 граждан Узбекистана были эвакуированы из Ирана — МИД

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило об успешной эвакуации более 30 граждан республики с территории Ирана. По состоянию на 16 июня, узбекистанцы были доставлены на родину через территорию Туркменистана и Азербайджана.

Источник: Vaib.Uz

В МИД подчеркнули, что все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан принимаются на постоянной основе. Посольства Узбекистана в Иране и Израиле переведены на круглосуточный режим работы.

Дипломаты продолжают внимательно следить за ситуацией и взаимодействуют с партнёрами на местах, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать и предоставлять помощь.

Ведомство также настоятельно рекомендует гражданам, находящимся в Иране и Израиле, оставаться в безопасных местах, следить за официальными сообщениями и поддерживать постоянный контакт с узбекскими посольствами.