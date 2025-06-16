Более 30 граждан Узбекистана были эвакуированы из Ирана — МИД

В МИД подчеркнули, что все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан принимаются на постоянной основе. Посольства Узбекистана в Иране и Израиле переведены на круглосуточный режим работы.
Дипломаты продолжают внимательно следить за ситуацией и взаимодействуют с партнёрами на местах, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать и предоставлять помощь.
Ведомство также настоятельно рекомендует гражданам, находящимся в Иране и Израиле, оставаться в безопасных местах, следить за официальными сообщениями и поддерживать постоянный контакт с узбекскими посольствами.