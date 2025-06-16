Более 30 граждан Узбекистана были эвакуированы из Ирана — МИД

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило об успешной эвакуации более 30 граждан республики с территории Ирана. По состоянию на 16 июня, узбекистанцы были доставлены на родину через территорию Туркменистана и Азербайджана.