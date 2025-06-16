Приехавший поддержать Гренландию Макрон поднял хвост на Трампа

Шестичасовой визит Макрона стал «сигналом сам по себе» и состоялся по просьбе как Дании, так и Гренландии, заявили в офисе французского президента. Все началось с переговоров с премьер-министрами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном на датском военно-морском фрегате. Президент Франции также должен был посетить ледник, чтобы увидеть последствия глобального потепления и обсудить, как включить Гренландию в программу действий ЕС по содействию развитию, «уважая ее суверенитет». Запланированный визит на гидроэлектростанцию был отменен.