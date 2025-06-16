Приехавший поддержать Гренландию Макрон поднял хвост на Трампа

Что характерно, обнаглели: французский президент Макрон раскритиковал угрозы Трампа захватить Гренландию во время визита на принадлежащий пока Дании самый большой остров в мире. Президент Франции стал первым главой иностранного государства, посетившим эту арктическую территорию после аннексионистских заявлений главы Белого дома.
Эммануэль Макрон раскритиковал угрозы Дональда Трампа захватить Гренландию, став первым главой иностранного государства, посетившим богатый полезными ископаемыми арктический остров с тех пор, как президент США начал открыто угрожать аннексией Гренландии, подчеркивает The Guardian.
Президент Франции заявил: «Важно, чтобы Дания и европейцы взяли на себя обязательства по отношению к этой территории, где стратегические ставки очень высоки и территориальная целостность которой должна соблюдаться».
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия, стратегически расположенная на стыке Атлантики и Арктики, нужна США по соображениям национальной безопасности, и отказывался исключать применение силы для ее обеспечения, напоминает The Guardian.
Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство из 57 000 жителей Гренландии хотят независимости от Дании, но не хотят становиться частью США. Правительство Дании заявило, что Гренландия «не продается» и якобы только гренландцы могут определять свое будущее.
Шестичасовой визит Макрона стал «сигналом сам по себе» и состоялся по просьбе как Дании, так и Гренландии, заявили в офисе французского президента. Все началось с переговоров с премьер-министрами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном на датском военно-морском фрегате. Президент Франции также должен был посетить ледник, чтобы увидеть последствия глобального потепления и обсудить, как включить Гренландию в программу действий ЕС по содействию развитию, «уважая ее суверенитет». Запланированный визит на гидроэлектростанцию был отменен.
Перед началом визита Макрон заявил, что он направлен на предотвращение дальнейшей «охоты» на территории страны. В марте вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил американскую военную базу Питуффик на острове, раскритиковав Данию за то, что она «недостаточно хорошо поработала с населением Гренландии», и обвинив Копенгаген в пренебрежении безопасностью территории.
Питуффик, расположенный на кратчайшем пути для ракет, выпущенных из России по США, имеет важное значение для системы противоракетной обороны Вашингтона; в то время как стратегическое значение Гренландии возросло на фоне гонки за редкоземельными элементами и по мере того, как таяние льдов открывает новые морские пути.
Министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе, по-видимому, признал, что Пентагон разработал планы силового захвата Гренландии в случае необходимости, но отказался отвечать на неоднократные вопросы по этому поводу на слушаниях в Конгрессе.
В прошлом месяце The Wall Street Journal сообщила, что сотрудники агентства во главе с директором национальной разведки США Тулси Габбард изучали движение за независимость Гренландии и настроения по поводу добычи там ресурсов США.
Датская премьер Фредериксен совершила несколько визитов в Париж после угроз Трампа в адрес Гренландии, которая, в отличие от Дании, не входит в ЕС, но имеет соглашение об ассоциации с брюссельским блоком. Копенгаген разместил заказы на ракеты класса «земля-воздух» французского производства.
Флориан Видаль из базирующегося в Париже аналитического центра отмечает, что для Дании, которая долгое время была одним из самых верных союзников Вашингтона в Европе, заручиться поддержкой единственной ядерной державы ЕС было способом продемонстрировать жесткую силу в отношении внезапно ставших более хищническими США.
Видаль подчеркивает: «Более агрессивная позиция администрации Трампа делает французское видение Европы, которое является более автономным, более приемлемым для Дании. С точки зрения северных стран, Франция является значимой военной державой».
В апреле гренландский премьер Нильсен заявил, что заявления США о Гренландии до сих пор были «неуважительными» и что остров «никогда, ни при каких обстоятельствах не станет собственностью, которую может купить кто угодно». На прошлой неделе он заявил, что поддержка Франции стала очевидна «с тех пор, как появились первые заявления о захвате нашей земли», и была «необходимой и отрадной».