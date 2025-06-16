КСИР заявил, что продолжит операцию до полного уничтожения Израиля

В ночь на 13 июня Израиль начал против Ирана широкомасштабную операцию «Восстающий лев». Израильская авиация наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы исламской республики. Погибли несколько высокопоставленных военных Ирана, включая главу генштаба ВС Ирана и командующего КСИР. Также известно о гибели минимум 14 ученых-ядерщиков. Атакам подверглись ядерные объекты, в том числе в Натанзе и Фордо.