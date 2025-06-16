КСИР заявил, что продолжит операцию до полного уничтожения Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР), который является частью вооруженных сил исламской республики, намерен продолжить операции против Израиля до полного уничтожения еврейского государства. Такое заявление опубликовано в пресс-службе КСИР.
Там отметили, что операция «Правдивое обещание 3» и будущие операции будут более точными, жесткими и сокрушительными.
«Те, кто поддерживает этот преступный режим, должны знать, что эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения», — предупредили в КСИР.
В ночь на 13 июня Израиль начал против Ирана широкомасштабную операцию «Восстающий лев». Израильская авиация наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы исламской республики. Погибли несколько высокопоставленных военных Ирана, включая главу генштаба ВС Ирана и командующего КСИР. Также известно о гибели минимум 14 ученых-ядерщиков. Атакам подверглись ядерные объекты, в том числе в Натанзе и Фордо.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба» за его преступные удары. В ответ Иран начал против Израиля операцию «Правдивое обещание 3».