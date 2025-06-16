Шпионскую службу вражеской страны впервые возглавила женщина с грузинскими корнями

Блейз Метревели названа первой женщиной, возглавившей британскую разведывательную службу MI6. Ранее 47-летняя Метревели занимала ряд руководящих должностей в службе внешней разведки и в национальном агентстве MI5.
Британский премьер Кир Стармер объявил, что МИ-6, службу внешней разведки Великобритании, впервые возглавит женщина. Блейз Метревели, кадровый офицер разведки, поступивший на службу в 1999 году, осенью сменит сэра Ричарда Мура и станет 18-м начальником службы.
Как пишет The Guardian, 47-летняя Метревели (сообщается, что у нее грузинские корни) в настоящее время является генеральным директором отдела Q МИ-6, отвечающего за технологии и инновации, а ранее занимала другие должности на уровне директора в МИ-6 и МИ5, управлении внутренней безопасности и контрразведки.
Согласно другим кратким биографическим данным, приведенным в объявлении, Метревели изучала социальную антропологию в Кембриджском университете и большую часть своей карьеры работала на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе.
Премьер Стармер сказал: «Историческое назначение Блейз Метревели произошло в то время, когда работа наших разведывательных служб как никогда важна. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба, будь то агрессоры, которые посылают свои корабли-шпионы в наши воды, или хакеры, чьи изощренные кибератаки направлены на подрыв работы наших государственных служб».
Метревели, которая в прошлом году стала кавалером орденов Святого Михаила и Святого Георгия, сказала: «Я горда и польщена тем, что меня попросили возглавить мою службу. МИ-6 играет жизненно важную роль — вместе с МИ-5 и GCHQ — в обеспечении безопасности британского народа и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с отважными офицерами и агентами МИ-6 и нашими многочисленными международными партнерами».
В отличие от своих родственных британских шпионских агентств, МИ-6 никогда не возглавляла женщина с момента ее основания в 1909 году. Ранее МИ-5 возглавляли Стелла Римингтон и Элиза Мэннингем-Буллер, а нынешним главой GCHQ является Энн Кист-Батлер, первая женщина-руководитель, напоминает The Guardian.
Назначение Метревели — это пример того, как жизнь подражает искусству. Любители кино наверняка помнят, как за 17 лет существования франшизы Джуди Денч сыграла роль босса Джеймса Бонда, М.
Обычно глава МИ-6 известен как Си, сокращенно от «шеф» (chief), и является единственным сотрудником агентства, которого называют по имени и публично признают, постепенно становясь все более публичным, время от времени выступая с речами и публикуя в социальных сетях.
Срок полномочий нынешнего руководителя шпионского ведомства Мура должен был скоро закончиться. Он проработал на этой должности почти пять лет, приступив к ней в сентябре 2020 года. Пять лет — это максимальный срок для руководителей британских спецслужб, которые, как правило, переходят в консалтинговую компанию или частный сектор.
В отличие от своей преемницы, которая сделала карьеру в МИ-5 и МИ-6, Мур, будучи дипломатом, занимал относительно высокий пост, напоминает chief. Он почти четыре года проработал послом в Турции, где у него сложились прочные отношения с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. За время его пребывания в должности МИ-6 была вовлечена в ряд международных кризисов. В частности, агентство публично и в частном порядке предупредило о планах России начать военную операцию на Украине.
В настоящее время Метревели руководит технологическим подразделением МИ-6, известным как «Q branch», что отражает традицию фильмов о Джеймсе Бонде, в которых квартирмейстер агента 007, которого совсем недавно сыграл Бен Уишоу, известен как Q. Считается, что в реальной жизни было по меньшей мере две женщины, включая Метревели, которые занимали должность технического директора агентства, но за более чем 60 лет работы над фильмами о Бонде Кью никогда не был женщиной.