Шпионскую службу вражеской страны впервые возглавила женщина с грузинскими корнями

В настоящее время Метревели руководит технологическим подразделением МИ-6, известным как «Q branch», что отражает традицию фильмов о Джеймсе Бонде, в которых квартирмейстер агента 007, которого совсем недавно сыграл Бен Уишоу, известен как Q. Считается, что в реальной жизни было по меньшей мере две женщины, включая Метревели, которые занимали должность технического директора агентства, но за более чем 60 лет работы над фильмами о Бонде Кью никогда не был женщиной.