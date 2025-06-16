Politico: страны G7 на саммите не смогут выступить в поддержку Украины

По их словам, среди сторонников Украины «мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по оказанию давления на Россию или поддержке Киева на саммите G7».
Издание отмечает, что европейские лидеры и ряд американских законодателей во главе с сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель, «однако [президент США Дональд] Трамп в этом, похоже, не заинтересован».
Кроме того, в Европе считают, что американский лидер не поддержит предложенный сенаторами законопроект о введении новых рестрикций в отношении России, предусматривающий в том числе импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.
Саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).