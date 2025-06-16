Politico: страны G7 на саммите не смогут выступить в поддержку Украины

Кроме того, в Европе считают, что американский лидер не поддержит предложенный сенаторами законопроект о введении новых рестрикций в отношении России, предусматривающий в том числе импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.