«Без королей»: при странных обстоятельствах убит участник демонстрации против Трампа

Демонстрант антитрамповского движения «Без королей» скончался после того, как в него выстрелили во время акции протеста в Юте, сообщает полиция. Мужчина был задержан после того, как 39-летний Артур Фоласа А Лу, по всей видимости, был застрелен членом миротворческой команды мероприятия.
Демонстрант, который был ранен в субботу во время акции протеста «Без королей» в Солт-Лейк-Сити, скончался, сообщила полиция штата Юта в воскресенье днем.
Как пишет The Guardian, 39-летний Артур Фоласа А Лу, по всей видимости, был застрелен человеком, который входил в состав миротворческой команды, участвовавшей в мероприятии.
«Наша жертва не была намеченной целью, — сказал Брайан Редд, начальник полиции Солт-Лейк-Сити, — скорее это был невинный свидетель, участвовавший в демонстрации».
По данным СМИЮЮ 24-летний Артуро Гамбоа был взят под стражу полицией в субботу вечером по обвинению в убийстве, сообщил Редд на воскресной пресс-конференции. Пострадавший А Лу, который был доставлен в больницу в субботу вечером, скончался от полученных ран.
Редд сообщил, что мужчина в ярком жилете трижды выстрелил из пистолета в Гамбоа, причинив относительно легкое ранение Гамбоа, но смертельно ранив А Лу.
По словам Редда, двое миротворцев в неоновых жилетах якобы видели, как Гамбоа отделился от толпы демонстрантов в центре Солт-Лейк-Сити, зашел за стену и достал винтовку около 8 часов вечера.
По словам Редда, когда двое мужчин в жилетах напали на Гамбоа с оружием в руках, свидетели сказали, что Гамбоа поднял ствол в боевую позицию и побежал в сторону толпы.
Именно в этот момент один из мужчин в ярких жилетах произвел три выстрела, попав в Гамбоа и А Лу, сказал Редд. Гамбоа, который, по словам полиции, не имел криминального прошлого, был ранен и получил медицинскую помощь, прежде чем его отправили в тюрьму.
Полиция сообщила, что на месте происшествия они обнаружили винтовку AR-15, противогаз и рюкзак.
Детективы пока не знают, почему Гамбоа вытащил винтовку или сбежал от миротворцев, но они обвинили его в создании опасной ситуации, которая привела к смерти А Лу. Associated Press не сразу удалось найти адвоката Гамбоа или контактную информацию его семьи в открытых источниках.
Выстрелы заставили сотни протестующих разбежаться, некоторые из них спрятались за ограждениями и скрылись на парковках и близлежащих предприятиях, говорится в заявлении полиции. «Это оружие. Давайте, давайте, убирайтесь», — слышно, как кто-то говорит в видеоролике, размещенном в социальных сетях, на котором, по-видимому, запечатлены драматические события.
В субботу по всем Соединенным Штатам прокатились протесты «Без королей», и организаторы заявили, что миллионы людей вышли на митинг против того, что они назвали авторитарными крайностями Дональда Трампа. Столкновения были в основном единичными, отмечает The Guardian.