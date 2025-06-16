«Без королей»: при странных обстоятельствах убит участник демонстрации против Трампа

Именно в этот момент один из мужчин в ярких жилетах произвел три выстрела, попав в Гамбоа и А Лу, сказал Редд. Гамбоа, который, по словам полиции, не имел криминального прошлого, был ранен и получил медицинскую помощь, прежде чем его отправили в тюрьму.