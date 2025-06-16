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Макрон заявил о готовности Франции к военным учениям в Арктике

Целью учений французский президент назвал укрепление безопасности в регионе.

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Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна готова участвовать в военных учениях в Арктике в целях укрепления безопасности в регионе.

«Париж готов усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности в рамках Арктического совета, а еще в рамках NB8 (региональный формат сотрудничества стран Балтии и Северной Европы — прим. ред.). Очевидно, что НАТО является тем форматом, в котором это сотрудничество и оперативная совместимость организованы лучше всего», — отметил французский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию.

К слову, сегодня в Финляндии начинаются учения НАТО с участием самолетов Франции, а также США и Великобритании.