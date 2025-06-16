Макрон заявил о готовности Франции к военным учениям в Арктике

«Париж готов усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности в рамках Арктического совета, а еще в рамках NB8 (региональный формат сотрудничества стран Балтии и Северной Европы — прим. ред.). Очевидно, что НАТО является тем форматом, в котором это сотрудничество и оперативная совместимость организованы лучше всего», — отметил французский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию.