ЦАХАЛ заявила об ударах по командным центрам КСИР в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале говорится, что ВВС Израиля по точному указанию разведывательного управления нанесли удары по командным центрам сил «Кудс» и иранских военных.
Утверждается, что представители «Кудс» в этих центрах якобы продвигали «террористические атаки против государства Израиль, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке».
Ранее аналитик Трита Парси заявила, что Израиль недооценил способность Ирана перегруппироваться и осуществить контратаку.
В КСИР заявили, что намерена продолжить операции против Израиля до полного уничтожения еврейского государства.