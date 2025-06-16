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ЦАХАЛ заявила об ударах по командным центрам КСИР в Иране

В Армии обороны Израиля сообщили, что нанесли удары по командным центрам сил «Кудс» и иранских военных.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале говорится, что ВВС Израиля по точному указанию разведывательного управления нанесли удары по командным центрам сил «Кудс» и иранских военных.

Утверждается, что представители «Кудс» в этих центрах якобы продвигали «террористические атаки против государства Израиль, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке».

Ранее аналитик Трита Парси заявила, что Израиль недооценил способность Ирана перегруппироваться и осуществить контратаку.

В КСИР заявили, что намерена продолжить операции против Израиля до полного уничтожения еврейского государства.