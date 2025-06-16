Народные приёмные больше не будут «диспетчерами»: Президент объявил перезапуск системы

55% обращений — без результата
Глава государства привёл тревожную статистику: в прошлом году 55% обращений, поступивших через виртуальную и народные приёмные, не были решены положительно. Вместо реального решения люди получают отписки или уведомления о передаче обращения в другие органы.
Результат — взрыв жалоб в соцсетях. Граждане всё чаще предпочитают писать в Telegram и Facebook, потому что не верят в действенность официальных каналов. Чаще всего люди жалуются на работу правоохранительных органов, судов, хокимиятов, проблемную сферу образования и экологию. Почти тысяча человек в своих письмах выразили просьбу о личной встрече с Президентом.
«Особенно в Ташкенте и Бухаре участились жалобы на должностных лиц. Когда последний раз хокимы анализировали эти обращения? Если министры и хокимы не решают проблемы, кому люди должны рассказывать о своей боли? Мы не имеем права забывать: за каждым обращением — судьба человека, его боль и надежда», — подчеркнул Мирзиёев.
Полная перезагрузка: уволят всех
Президент объявил, что все сотрудники Народных приёмных будут уволены, а их место займут новые, преданные делу кадры, способные не направлять жалобы дальше, а решать их на месте.
Отныне руководителями Народных приёмных станут лично хокимы областей и районов. Каждый их рабочий день должен начинаться не с отчётов, а с прямого общения с населением.
«Хокимы должны понять одно: нельзя откладывать решение проблемы, которая возникла сегодня. Обращения нужно решать на месте — без переписки, без отговорок и без “перенаправим”», — заявил президент.
Для реализации этих задач полномочия хокимов будут расширены, а также предусмотрены дополнительные ресурсы для решения насущных проблем. Это означает, что теперь отговорки о «нехватке полномочий» или «нет средств» больше не будут приниматься.
Президентский сигнал очевиден: власть должна вернуться лицом к людям. Народные приёмные должны снова стать местом, где люди находят помощь, а не разочарование.