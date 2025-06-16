Народные приёмные больше не будут «диспетчерами»: Президент объявил перезапуск системы

Результат — взрыв жалоб в соцсетях. Граждане всё чаще предпочитают писать в Telegram и Facebook, потому что не верят в действенность официальных каналов. Чаще всего люди жалуются на работу правоохранительных органов, судов, хокимиятов, проблемную сферу образования и экологию. Почти тысяча человек в своих письмах выразили просьбу о личной встрече с Президентом.