Богомаз, Кондратьев и Хинштейн: кто из губернаторов выдвинут «Единой Россией» и кого поддержал Путин

«В этом году у вас большой избирательный цикл. У “Единой России” сильные позиции в Калужской области. Как минимум — мы должны их сохранить. Предстоят выборы губернатора. Президент, партия поддерживают Владислава Шапшу. Ему предстоит отчитаться, что сделано за это время, что не сделано и почему. И, конечно, что касается народной программы, губернаторской программы, с которой он пойдет на выборы, — эти документы должны быть единым целым. А вся партийная инфраструктура в регионе должна отработать на нашего кандидата», — подчеркнул Якушев.