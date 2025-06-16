Богомаз, Кондратьев и Хинштейн: кто из губернаторов выдвинут «Единой Россией» и кого поддержал Путин

Выборы губернаторов пройдут 14 сентября 2025 года.
Выборы глав регионов по всей России запланированы на 14 сентября 2025 года. Все кандидаты, будь то действующие губернаторы или временно замещающие их обязанности, выдвинуты от партии «Единая Россия».
В этот ряд входят глава Краснодарского края, поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн и врио главы Курской области Александр Хинштейн. Исключение составляет только губернатор Чувашии Олег Николаев, который будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Подробнее о всех кандидатах на грядущих выборах глав регионов — в материале URA.RU.
Новгород — Дронов.
Дронов будет выдвинут на губернаторские выборы 14 сентября 2025 годаФото: Пресс-служба администрации Новгородской области.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов официально выдвинут партией «Единая Россия» кандидатом на предстоящих губернаторских выборах. Такое решение принято на конференции регионального отделения партии.
По словам Александра Дронова, региону необходима обновленная стратегия развития, учитывающая интересы всех жителей области. Он заявил о масштабных и амбициозных целях, которых он намерен добиться на этом посту. Дронов подчеркнул необходимость таких мер в условиях конкуренции с двумя столицами — Москвой и Санкт-Петербургом. Он заявил, что это — причина введения обновленной стратегии развития региона. «Не просто Стратегия Новгородской области, а документ, идеи которого мог бы одобрить каждый житель нашего региона — от студента до пенсионера, от домохозяйки до предпринимателя», — заявил кандидат.
Брянск — Богомаз.
Богомаз выдвигается на выборы губернатора от партии ЕРФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз официально выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах главы региона. В своем обращении он заявил об успеха того «созидательного курса», который проводится с момента назначение его врио губернатора региона в 2014 году и в результате которого Брянская область преобразилась и продолжает динамично развиваться. Также Богомаз отметил, что партия всегда находилась в диалоге с населением области.
«Я обязуюсь в качестве руководителя Брянской области продолжить курс на дальнейшее развитие нашего региона, реализуя пожелания жителей нашей Брянской области, которые войдут в народную программу на предстоящих выборах. Победа будет за нами! Сильная Брянщина — опора России!», — заявил Богомаз.
Краснодар — Кондратьев.
Кондратьев рассказал о планах развития Краснодарского краяФото: Анна Майорова © URA.RU.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев повторно выдвинут «Единой Россией» в качестве кандидата на пост главы. Он отметил, что сейчас идет время вызовов, и главным условием развития края является его экономика, созданная жителями.
Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край — один из опорных регионов страны, и этот статус следует сохранять и ежегодно подтверждать, а не «самоуспокаиваться». Важнейшей задачей он назвал рост промышленности и сельскохозяйственной переработки, обозначив основные направления: виноградники, геномная селекция крупного рогатого скота, машиностроение, станкостроение, радиолэлектроника, фармацевтика и медицинская продукция. По его словам, для привлечения инвесторов необходимо снять инфраструктурные ограничения.
Также Кондратьев подчеркнул важность решения вопросов демографии, поддержки молодежи и бизнеса. «Впереди еще много совместной работы. И я уверен, накопленный опыт поможет достичь наших целей», — заявил кандидат на конференции.
Коми — Гольдштейн.
Кандидатуру Гольдштейна поддержали Путин и МедведевФото: Пресс-служба Совета Федерации.
Врио губернатора Республики Коми Ростислав Гольдштейн официально выдвинут кандидатом на должность главы региона от партии «Единая Россия». Такое решение приняли делегаты конференции регионального отделения партии, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
По его словам, кандидатуру Гольдштейна поддержал президент России Владимир Путин, а также председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Якушев отметил, что Гольдштейн — человек целеустремленный, умеющий ставить задачи и предметно и эффективно решать их. Его кандидатура отвечает запросам жителей Коми, ему понятны все стоящие перед ним задачи.
Гольдштейн в свою очередь заявил, что в республике сформирована команда специалистов, готовых выполнить стратегическую задачу по созданию в Коми форпоста опережающего развития Русского Севера. Он отметил, что его программа кандидата предусматривает восстановление репутации региона и создание современных условий жизни для жителей Коми, чтобы молодые специалисты связывали карьеру с родным регионом, а семьи строили здесь будущее. Гольдштейн подчеркнул, что среди его единомышленников — представители разных поколений и профессий: от молодых кадров до ветеранов СВО, от педагогов до предпринимателей.
Иркутск — Кобзев.
ЕР собирается выдвинуть Кобзева как кандидата на пост главы Иркутской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
«Единая Россия» выдвинет действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева кандидатом на предстоящих выборах главы региона. «Президент, лидер нашей партии Владимир Путин со своим выбором определился», — подчеркнул Якушев.
По его словам, партия считает принципиально важным сохранить нынешние позиции и выступить единой командой на муниципальных выборах этого года и губернаторской кампании. Владимир Якушев также отметил, что в этом году в регионе проходит масштабная кампания по выборам в органы местного самоуправления. В связи с этим он призвал партийцев не только поддержать действующего губернатора, но и обеспечить сплоченную работу на всех уровнях власти для достижения общей победы.
Калуга — Шапша.
Шапшу предполагается повторно выдвинуть на пост главы Калужской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
«Единая Россия» намерена выдвинуть действующего губернатора Владислава Шапшу кандидатом на предстоящих выборах главы Калужской области. По словам Якушева, партия и президент поддерживают Шапшу как кандидата на новый срок.
«В этом году у вас большой избирательный цикл. У “Единой России” сильные позиции в Калужской области. Как минимум — мы должны их сохранить. Предстоят выборы губернатора. Президент, партия поддерживают Владислава Шапшу. Ему предстоит отчитаться, что сделано за это время, что не сделано и почему. И, конечно, что касается народной программы, губернаторской программы, с которой он пойдет на выборы, — эти документы должны быть единым целым. А вся партийная инфраструктура в регионе должна отработать на нашего кандидата», — подчеркнул Якушев.
Другие регионы.
Кандидатура Хинштейна будет выдвинута на выборах губернатораФото: Роман Наумов © URA.RU.
Все временно исполняющие обязанности глав регионов, которым предстоят выборы в сентябре 2025 года, будут выдвинуты кандидатами от партии «Единая Россия». Об этом сообщили два источника в партии изданию «Ведомости».
По данным собеседников издания, губернаторские кампании от ЕР проведут врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, врио главы Курской области Александр Хинштейн, врио главы Оренбургской области Евгений Солнцев, а также действующий глава Камчатского края Владимир Солодов. Исключение составит только глава Чувашии Олег Николаев, который, как и в 2020 году, будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Николаев состоит в партии «Справедливая Россия».
Выборы глав субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года. В регионах уже началась подготовка к предвыборным кампаниям.