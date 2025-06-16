Bloomberg сообщил о страхе бесконечной войны с Ираном в Израиле

В Иране также растет уверенность, что боевые действия ужесточатся и что армия страны готовится к затяжной борьбе, пишет агентство. Профессор Тегеранского университета Фуад Изади заявил, что на данном этапе капитуляция немыслима для руководства Ирана: «У Ирана есть тысячи баллистических ракет, поэтому я думаю, что иранские лидеры используют большую часть из них и убьют несколько тысяч американцев, прежде чем они пойдут на капитуляцию». По словам эксперта, «Иран надеялся на мирное урегулирование, но американцы не хотели этого, они хотели войны». МИД Ирана считает, что США тоже несут ответственность за израильскую операцию.