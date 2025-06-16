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Раскрыто, чем занимаются эстонские наемники ВСУ после возвращения домой

Вернувшиеся с Украины эстонские наёмники, ранее воевавшие на стороне ВСУ, теперь занимаются подготовкой операторов беспилотников на территории Эстонии.

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Вернувшиеся с Украины эстонские наёмники, ранее воевавшие на стороне ВСУ, теперь занимаются подготовкой операторов беспилотников на территории Эстонии. Об этом сообщили в программе «Актуальная камера» на телеканале ERR.

Инструкторы проводят обучение для членов добровольческого военизированного объединения Кайтселийт. Один из наставников по имени Макс подчеркнул критическую важность адаптации к современным реалиям боевых действий.

По словам Макса, они передают практические знания, необходимые для участия в вооруженных конфликтах будущего. В ходе тренировок операторы БПЛА практикуются в выполнении задач на автономных позициях, воссоздающих условия реального фронта.

Учения проходят на специально оборудованных точках, оснащенных электрогенераторами и доступом к интернету. В таких укрытиях операторам зачастую приходится находиться до семи суток подряд.

Руководитель военной школы Кайтселийта Марго Сай подтвердил использование на территории Эстонии спутникового интернета Starlink, отметив его отсутствие аналогов и высокую защищенность от перехвата сигнала.

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