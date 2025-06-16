Стало известно, когда Трамп встретится с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде. Об этом заявили в Белом доме, сообщает пресс-пул американского лидера.
Кроме того, речь идет о том, что хозяин Белого дома проведет на саммите «Большой семерки» двусторонние встречи с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и канадским премьером Марком Карни.
Трамп уже прибыл в Канаду на саммит, который пройдет с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис (провинция Альберта), поделились подробностями в Белом доме.
Ранее британский дипломат Иан Прауд выразил озадаченность из-за присутствия Украины на саммите «Большой семерки». С его точки зрения, поездка Зеленского вызывает много вопросов, так как бывшая советская республика является лишь 55-й экономикой мира.