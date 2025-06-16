Глава Пентагона не смог ответить на географический вопрос о российском регионе

Глава Пентагона Пит Хегсет не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана, который спросил о расположении Калининграда.
«Похоже, что мы тут с вами играем в викторину», — пытался шутить Хегсет.
Кроме того, министр обороны США не смог ответить на вопрос конгрессмена о Сувалкском коридоре. Хегсет заявил лишь, что о местонахождении этого места может рассказать сам Виндман.
Сувалкский коридор — участок территории на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой, он расположен между Белоруссией и Калининградской областью, его длина порядка 100 километров.