Наталия Говорушкина уволена с поста министра здравоохранения Красноярского края

По информации издания «Запад24», губернатор Михаил Котюков подписал заявление об увольнении Говорушкиной. Она ушла в отпуск до 16 июня, после чего будет уволена окончательно. Исполнять обязанности министра временно назначена ее заместитель Юлия Белоусова.