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Наталия Говорушкина уволена с поста министра здравоохранения Красноярского края

Наталия Говорушкина покидает должность министра здравоохранения Красноярского края.

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Наталия Говорушкина покидает должность министра здравоохранения Красноярского края. Увольнение произошло на фоне утечки аудиозаписи с совещания, посвященного дефициту лекарств.

По информации издания «Запад24», губернатор Михаил Котюков подписал заявление об увольнении Говорушкиной. Она ушла в отпуск до 16 июня, после чего будет уволена окончательно. Исполнять обязанности министра временно назначена ее заместитель Юлия Белоусова.

Напомним, в начале июня в сеть попала аудиозапись, на которой, как сообщается, Говорушкина оскорбила депутата краевого Законодательного собрания Илью Зайцева.

Говорушкина пришла в регион из Москвы в ноябре 2022 года и была утверждена на посту министра здравоохранения Красноярского края в следующем году.

Ранее рассказывали, что Татьяна Черных назначена новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края.