Наталия Говорушкина уволена с поста министра здравоохранения Красноярского края

Наталия Говорушкина покидает должность министра здравоохранения Красноярского края. Увольнение произошло на фоне утечки аудиозаписи с совещания, посвященного дефициту лекарств.
По информации издания «Запад24», губернатор Михаил Котюков подписал заявление об увольнении Говорушкиной. Она ушла в отпуск до 16 июня, после чего будет уволена окончательно. Исполнять обязанности министра временно назначена ее заместитель Юлия Белоусова.
Напомним, в начале июня в сеть попала аудиозапись, на которой, как сообщается, Говорушкина оскорбила депутата краевого Законодательного собрания Илью Зайцева.
Говорушкина пришла в регион из Москвы в ноябре 2022 года и была утверждена на посту министра здравоохранения Красноярского края в следующем году.
Ранее рассказывали, что Татьяна Черных назначена новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края.