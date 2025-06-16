Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: посольствам США поручили рассказывать о непричастности к ударам Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Госдеп выпустил указание американским посольствам и консульским учреждениям распространять информацию о непричастности Вашингтона к «односторонним действиям Израиля» против Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Как создавалась новая Россия
Источник: Reuters

Согласно указанию, посольства и консульства «по своему усмотрению» должны «передать или повторять» властям принимающих стран информацию, что США «не причастны к односторонним действиям Израиля против целей в Иране, а также не предоставляли поддержку танкерами». При этом требуется подчеркивать, что США «по-прежнему привержены дипломатическому разрешению ядерного вопроса в Иране». Посольства должны донести до международных партнеров, что правительство США на первое место ставит «безопасность всех американских граждан». Кроме того, нужно отмечать, что никто не может «нападать на американских граждан, базы или инфраструктуру», а «Иран не должен обладать ядерным оружием».

«Военные США по-прежнему находятся в позиции готовности к обороне, чтобы защитить американский персонал, силы и инфраструктуру в регионе, а также свести к минимуму жертвы, особенно на фоне постоянной угрозы со стороны иранских баллистических ракет», — приводит телеканал отрывок из текста распоряжения.