CBS: посольствам США поручили рассказывать о непричастности к ударам Израиля

Согласно указанию, посольства и консульства «по своему усмотрению» должны «передать или повторять» властям принимающих стран информацию, что США «не причастны к односторонним действиям Израиля против целей в Иране, а также не предоставляли поддержку танкерами». При этом требуется подчеркивать, что США «по-прежнему привержены дипломатическому разрешению ядерного вопроса в Иране». Посольства должны донести до международных партнеров, что правительство США на первое место ставит «безопасность всех американских граждан». Кроме того, нужно отмечать, что никто не может «нападать на американских граждан, базы или инфраструктуру», а «Иран не должен обладать ядерным оружием».