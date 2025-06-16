Тель-Авив горит, ПВО сошло с ума: Израиль не справился с ударами Ирана, есть погибшие

Между Ираном и Израилем разгорелся очередной, особенно опасный виток противостояния. В ночь с воскресенья на понедельник Тегеран вновь обрушил серию ударов по израильским объектам и городам. Восьмой по счёту налёт стал наиболее разрушительным. На этот раз, что стало неожиданностью, Иран применил ракеты типа «воздух-воздух», с которыми система израильской ПВО, судя по всему, не справилась. Представители иранского военного командования сообщили, что им удалось дезориентировать и обойти оборонительные комплексы Израиля, несмотря на их технологическую поддержку со стороны США.