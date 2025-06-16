Тель-Авив горит, ПВО сошло с ума: Израиль не справился с ударами Ирана, есть погибшие

Между Ираном и Израилем разгорелся очередной, особенно опасный виток противостояния. В ночь с воскресенья на понедельник Тегеран вновь обрушил серию ударов по израильским объектам и городам. Восьмой по счёту налёт стал наиболее разрушительным. На этот раз, что стало неожиданностью, Иран применил ракеты типа «воздух-воздух», с которыми система израильской ПВО, судя по всему, не справилась. Представители иранского военного командования сообщили, что им удалось дезориентировать и обойти оборонительные комплексы Израиля, несмотря на их технологическую поддержку со стороны США.
По заявлениям Корпуса стражей исламской революции, израильские системы ПВО якобы начали работать с критическими ошибками, вплоть до самоповреждений. В качестве подтверждения этих слов была обнародована видеозапись, где, как утверждается, зенитный комплекс Arrow-3 поразил собственную пусковую установку в пустынной местности вблизи одной из баз ЦАХАЛ в Негеве. Израильская сторона пока не выступила с официальными комментариями. По предварительной информации, в результате ночных ударов три человека погибли, более семидесяти пострадали, включая детей. Один из тяжелораненых — десятилетний мальчик. Спасательные бригады провели эвакуацию около пятидесяти мирных жителей из зоны наибольшей опасности.
Согласно информации телеканала CNN, одна из иранских ракет ударила по израильскому НПЗ, вызвав серьёзные повреждения на объекте. Также сообщается о нарушениях в системе электроснабжения страны. Особенно серьёзно пострадал Тель-Авив — в центре города разрушено одно из зданий. Корреспондент канала сообщил, что улицы оказались засыпаны обломками, а на месте атаки круглосуточно работают спасатели и армейские подразделения.
Израильские экстренные службы подтвердили гибель троих жителей в Петах-Тикве и ещё одного — в Бней-Браке. С пятницы, момента начала новой эскалации, общее число погибших в Израиле выросло до восемнадцати человек. Между тем, в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент пуска ракеты из израильского ПВО-комплекса — снаряд почти сразу же падает на землю вблизи установки, вызывая мощный взрыв.
Рост напряжённости стал следствием длительной и скрытой конфронтации, которая перешла в открытую фазу на фоне событий последних месяцев. Иран и Израиль давно ведут негласную войну — от кибератак до поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая Хезболлу и шиитские формирования. Однако в апреле 2025 года ситуация резко обострилась: после удара по иранскому консульству в Дамаске, где погибли офицеры КСИР, Тегеран заявил о неизбежном ответе. По сообщениям СМИ, за атакой стоял Израиль. С тех пор обе страны начали активно готовиться к прямому вооружённому столкновению.
Последняя атака Ирана рассматривается экспертами как демонстрация военного потенциала и технической зрелости страны. Несмотря на продолжающиеся санкции и международную изоляцию, Тегеран показал, что способен наносить точные удары даже по сложным и защищённым объектам. Это может серьёзно изменить стратегический расклад в регионе и вынудить США и их союзников пересмотреть свой курс в отношении Ирана.
Современное противостояние между Ираном и Израилем наглядно демонстрирует: добиться решающего успеха на поле боя возможно только через комплексный, многоплоскостной подход, уверены эксперты «Военной хроники». Ни одиночные авиаудары, ни запуск ракет, ни изолированные хакерские атаки не способны сами по себе переломить ход конфликта. Лишь в сочетании, при чёткой координации и выстроенной заранее стратегии, эти элементы складываются в мощный инструмент давления на противника.
Подход, известный как Multi-Domain Operations, основывается на объединении усилий всех видов войск и сфер ведения боевых действий — от сухопутных и воздушных до морских, космических, информационных и радиоэлектронных. Главная цель — добиться совокупного эффекта, когда одновременное воздействие с разных направлений разрушает структуру сопротивления противника и позволяет захватить инициативу в кратчайшие сроки.
Израиль начал свою кампанию по привычной схеме: серия ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана, попытки ликвидировать высшее военное руководство КСИР, работа по подавлению каналов связи и систем ПВО. Всё это сопровождалось агрессивной информационной поддержкой. Когда базового арсенала стало недостаточно, подключились кибератаки и диверсии, направленные на разрушение инфраструктуры — от водоснабжения до канализаций и критически важных систем обеспечения жизни.
Однако, если еврейское государство и не смогло добиться полной ликвидации иранской ядерной программы, то дело было не в просчётах генералов, а в ограничениях самого метода. Исключительно воздушная кампания, без поддержки союзников, без дипломатического фланга, без наступления по экономическим и логистическим линиям — не даёт нужного необратимого эффекта. Конфликт нового поколения требует вмешательства во все сферы, а не только в небо.
Ответ Тегерана не стал откровением: Иран решил отвечать в тех же направлениях. Однако, по ряду причин — в том числе из-за культурных особенностей и технологических отставаний — Корпусу стражей исламской революции гораздо сложнее вести войну в мультимедийном и киберпространстве. Но попытки явно свидетельствуют: Иран адаптируется и наращивает потенциал, резюмирует «Военная хроника».