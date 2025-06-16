Патриарх Кирилл прокомментировал слова священнослужителя из Сочи о мусульманах

Речь идет о схиигумене Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Гаврииле (Виноградове). 5 июня его освободили от должности начальника Сочинского подворья из-за резонансных проповедей в интернете. В некоторых из них он негативно отзывался о представителях других религий, включая мусульман. Схиигумену запретили вести деятельность от имени Валаамского монастыря и предписали удалить аккаунты в социальных сетях.