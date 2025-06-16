Макрон отверг предложение Трампа о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана

Эммануэль Макрон, президент Франции, выступил против идеи американского преидента Дональда Трампа о возможном посредничестве России в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Как передает Reuters, французский лидер заявил, что Москва, вовлеченная в полномасштабную военный конфликт и не соблюдающая Устав ООН, не может выступать в роли медиатора.