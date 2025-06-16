Макрон отверг предложение Трампа о посредничестве России в конфликте Израиля и Ирана

Эммануэль Макрон, президент Франции, выступил против идеи американского преидента Дональда Трампа о возможном посредничестве России в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Как передает Reuters, французский лидер заявил, что Москва, вовлеченная в полномасштабную военный конфликт и не соблюдающая Устав ООН, не может выступать в роли медиатора.
«Я не верю, что Россия, которая ведет войну высокой интенсивности и годами игнорирует нормы международного права, способна быть нейтральным посредником», — подчеркнул Макрон. Он также отметил, что Франция не участвовала в израильских атаках на Иран, дистанцировавшись от эскалации.
Ранее Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть предложение Владимира Путина выступить посредником в конфликте. По словам президента США, российский лидер звонил ему для обсуждения этой инициативы.
Напряженность между Тегераном и Тель-Авивом резко возросла после удара Израиля по ядерным объектам Ирана 13 июня, в ходе которого, по заявлениям израильских властей, были ликвидированы ключевые ученые-ядерщики. Иран ответил ракетными обстрелами, нанеся удары по Тель-Авиву и другим городам.
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