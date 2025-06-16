«Нужен шаг вверх»: Орешкин рассказал о поиске новой модели роста экономики России

«В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвёртой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошёл благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала», — подчеркнул Орешкин.