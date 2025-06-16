Шокирующий разгул во вражеской стране банд педофилов заставил власти шевелиться

В январе депутаты от партии тори внесли на рассмотрение поправку о проведении такого расследования — шаг, который был заблокирован, когда лейбористы присоединились к большинству депутатов, проголосовавших против него. В то время Баденох обвинила лейбористов в том, что они рискуют создать впечатление «сокрытия фактов».