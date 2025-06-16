Шокирующий разгул во вражеской стране банд педофилов заставил власти шевелиться

Британский премьер Кир Стармер начал широкомасштабную национальную операцию по расследованию деятельности банд грумеров (речь не о людях, ухаживающих за домашними животными, а о разгулявшиихся в Британии хищниках-педофилах) и официальное расследование институциональных нарушений, что ознаменовало значительный сдвиг после нескольких месяцев давления на лейбористов с целью заставить их наконец-то действовать.
Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA), главному следственному органу Великобритании, было поручено возглавить скоординированную общенациональную работу по возобновлению исторических групповых дел о сексуальном насилии над детьми и выявлению преступников, которые ускользнули от внимания полиции в ходе предыдущих расследований, пишет The Guardian.
По словам чиновников, новая операция также будет направлена на то, чтобы «посадить подлых преступников за решетку» и восстановить справедливость в отношении жертв, чьи дела ранее не рассматривались в системе правосудия.
С января уже было возбуждено более 800 таких дел. Официальные лица говорят, что сейчас цель состоит в том, чтобы расширить масштабы этой работы, объединив усилия региональной полиции, специальных оперативных групп и национальных подразделений, таких как операция «Гидрант».
В борьбе с сексуальной эксплуатацией детей также будут задействованы целевая группа по борьбе с организованной эксплуатацией детей и программа по борьбе с организованной эксплуатацией, работающие в партнерстве над усилением местных расследований и улучшением работы полиции со случаями жестокого обращения.
Этот шаг был предпринят одновременно с официальным началом предусмотренного законом общественного расследования, наделенного полномочиями по привлечению свидетелей и руководству местными расследованиями, отмечает The Guardian.
В ходе расследования будет тщательно изучено, как учреждения, включая местные советы, полицию и выборных должностных лиц, подвели уязвимых девочек по всей Великобритании, уделив особое внимание неправильному обращению с жалобами или их игнорированию.
В соответствии с полномочиями, предоставленными Законом о расследованиях 2005 года, он сможет «принуждать к проведению глубоких расследований на местах» по историческим случаям и требовать ответов по жалобам на правонарушения или сокрытие информации.
Иветт Купер, министр внутренних дел Британии, заявила, что на тех, кто пережил насилие, слишком долго не обращали внимания, и назвала новое расследование средством добиться «правды и справедливости».
«Тогда к ним прислушалось слишком мало людей. Это было неправильно и непростительно. Сейчас мы это меняем», — сказала глава МВД.
Изменения произошли после нескольких месяцев общественного и политического давления, подчеркивает The Guardian. Лейбористы ранее сопротивлялись проведению национального расследования, утверждая, что годы расследований и обзоров, включая независимое расследование сексуального насилия над детьми, проведенное профессором Алексисом Джеем, уже выявили серьезные недостатки.
Лидер Партии реформ Великобритании Найджел Фарадж приветствовал этот шаг, но обвинил лейбористское правительство в медлительности. Лидер консерваторов Кеми Баденох призвала Стармер извиниться за то, что она назвала «шестью потерянными месяцами».
Правительство оказалось под растущим давлением, заставившим его изменить свою позицию после того, как высокопоставленные консерваторы, Фарадж, участники кампании, семьи некоторых жертв и даже Илон Маск заявили, что только полное официальное расследование может обеспечить привлечение виновнызх к ответственности.
В январе депутаты от партии тори внесли на рассмотрение поправку о проведении такого расследования — шаг, который был заблокирован, когда лейбористы присоединились к большинству депутатов, проголосовавших против него. В то время Баденох обвинила лейбористов в том, что они рискуют создать впечатление «сокрытия фактов».
Чиновники говорят, что цель состоит не только в том, чтобы посадить в тюрьму как можно больше правонарушителей, но и в том, чтобы бросить вызов тому, что министры теперь называют устоявшейся культурой отрицания.
Параллельно с этим будут проводиться репрессии под руководством NCA, направленные против известных правонарушителей, пересмотр преждевременно закрытых дел и поддержка сил, направленных на улучшение расследования случаев сексуальной эксплуатации детей.